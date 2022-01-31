atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2022, 12:59

Published 31 января 2022, 12:59

Modified 17 сентября 2022, 07:05

Updated 17 сентября 2022, 07:05

27-метровый подземный переход построят на площади Маркса в Новосибирске

31 января 2022, 12:59
Пассажиры метро смогут попадать прямо в вестибюль ТЦ «Грани».

В Новосибирске мэрия разрешила построить на площади Маркса подземный переход метро. Он должен соединить станцию метрополитена и возводимый ТЦ «Грани».

Длина подземного перехода составит 26,67 метра при ширине 6 метров. Он рассчитан на нагрузку в 20 400 пассажиров в час. Проект перехода разработали в 2020 году.

Пятиэтажный ТЦ «Грани» с еще одним подземным этажом начали возводить в 2019 году. Его площадь превысит 15 000 квадратных метров.

Тем временем добыча нефти в ХМАО за 2021 год увеличилась на 2,4%. Подробности сообщает muksun.fm.

Материалы по теме
В Новосибирске самую маленькую квартиру площадью в 8 кв. метров продают за миллионЖители Новосибирска пожаловались на гололед возле метро «Золотая Нива»В метро Новосибирска пассажирка потеряла сознание
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика