27-метровый подземный переход построят на площади Маркса в Новосибирске

Posted 31 января 2022, 12:59
Published 31 января 2022, 12:59
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
В Новосибирске мэрия разрешила построить на площади Маркса подземный переход метро. Он должен соединить станцию метрополитена и возводимый ТЦ «Грани».
Длина подземного перехода составит 26,67 метра при ширине 6 метров. Он рассчитан на нагрузку в 20 400 пассажиров в час. Проект перехода разработали в 2020 году.
Пятиэтажный ТЦ «Грани» с еще одним подземным этажом начали возводить в 2019 году. Его площадь превысит 15 000 квадратных метров.