Новосибирцы возмущены нечестным голосованием за талисман новогодней столицы

Орангутан Бату стал набирать большое количество голосов после того, как его поддержали два политика. Депутатом Сергеем Бойко считает, что на фоне всего, что происходит в мегаполисе, Бату — лучший вариант. Другой депутат Игорь Украинцев назвал его очаровательным и умным. Третьим медийным лицом, которое поддержало орангутана, стала блогер Алиса Аив.