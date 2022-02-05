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Posted 5 февраля 2022, 02:32

Published 5 февраля 2022, 02:32

Modified 13 июня, 04:34

Updated 13 июня, 04:34

Новосибирцы возмущены нечестным голосованием за талисман новогодней столицы

Новосибирцы возмущены нечестным голосованием за талисман новогодней столицы

5 февраля 2022, 02:32
Фото: Новосибирский зоопарк.
В голосовании замешана политика, считают источники.

Резкая смена лидера в голосовании за талисман новогодней столицы Новосибирска стало основанием усомниться в честности конкурса.

Как пишет Тайга.инфо, орангутан Бату имел все шансы на победу, но необъяснимым образом медвежонок обошел двух лидеров и с результатом 30,95% вышел вперед.

Напомним, новосибирский зоопарк предложил пять своих главных фаворитов на конкурс. Кроме названных выше за звание борются амурский тигр и снежный барс.

Орангутан Бату стал набирать большое количество голосов после того, как его поддержали два политика. Депутатом Сергеем Бойко считает, что на фоне всего, что происходит в мегаполисе, Бату — лучший вариант. Другой депутат Игорь Украинцев назвал его очаровательным и умным. Третьим медийным лицом, которое поддержало орангутана, стала блогер Алиса Аив.

Но за одну ночь все изменилось. По словам журналиста КП-Новосибирск Вадима Алексеева, медведица Шилка обогнала орангутана как «Шевроле» «Ладу».

Тайге.инфо стало известно, что Москва не хочет видеть орангутана в качестве талисмана. Якобы об этом предупредили мэрию Новосибирска, после чего Шилка начала лидировать.

#Общество
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