Новосибирцы возмущены нечестным голосованием за талисман новогодней столицы

Posted 5 февраля 2022, 02:32
Published 5 февраля 2022, 02:32
Modified 13 июня, 04:34
Updated 13 июня, 04:34
Резкая смена лидера в голосовании за талисман новогодней столицы Новосибирска стало основанием усомниться в честности конкурса.
Как пишет Тайга.инфо, орангутан Бату имел все шансы на победу, но необъяснимым образом медвежонок обошел двух лидеров и с результатом 30,95% вышел вперед.
Напомним, новосибирский зоопарк предложил пять своих главных фаворитов на конкурс. Кроме названных выше за звание борются амурский тигр и снежный барс.
Орангутан Бату стал набирать большое количество голосов после того, как его поддержали два политика. Депутатом Сергеем Бойко считает, что на фоне всего, что происходит в мегаполисе, Бату — лучший вариант. Другой депутат Игорь Украинцев назвал его очаровательным и умным. Третьим медийным лицом, которое поддержало орангутана, стала блогер Алиса Аив.
Но за одну ночь все изменилось. По словам журналиста КП-Новосибирск Вадима Алексеева, медведица Шилка обогнала орангутана как «Шевроле» «Ладу».
Тайге.инфо стало известно, что Москва не хочет видеть орангутана в качестве талисмана. Якобы об этом предупредили мэрию Новосибирска, после чего Шилка начала лидировать.