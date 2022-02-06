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Posted 6 февраля 2022, 08:11

Published 6 февраля 2022, 08:11

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

14 школ под Новосибирском проверили из-за сообщений о минировании

14 школ под Новосибирском проверили из-за сообщений о минировании

6 февраля 2022, 08:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Взрывные устройства не были обнаружены.

В 14 школ Искитимского района и Линево сообщили в минировании. Произошло это в субботу, 5 февраля, сообщает администрация района.

Автор письма потребовал перевести 50 тысяч рублей и указал номер счета. Иначе грозился взорвать учебные заведения прямо во время занятий. Однако допустил, что это может быть и просто шутка.

Правоохранители и кинологи с собаками проверили школы. Взрывные устройства не были обнаружены.

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#Происшествия
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