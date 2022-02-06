14 школ под Новосибирском проверили из-за сообщений о минировании

Posted 6 февраля 2022, 08:11
Published 6 февраля 2022, 08:11
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
В 14 школ Искитимского района и Линево сообщили в минировании. Произошло это в субботу, 5 февраля, сообщает администрация района.
Автор письма потребовал перевести 50 тысяч рублей и указал номер счета. Иначе грозился взорвать учебные заведения прямо во время занятий. Однако допустил, что это может быть и просто шутка.
Правоохранители и кинологи с собаками проверили школы. Взрывные устройства не были обнаружены.