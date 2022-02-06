Новосибирский Академгородок затопило после прорыва труб

Posted 6 февраля 2022, 06:31
Published 6 февраля 2022, 06:31
Modified 17 сентября 2022, 07:07
Updated 17 сентября 2022, 07:07
В новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы с холодной водой затопило несколько улиц. В домах отключено водоснабжение.
Авария случилась утром 6 февраля. Проблемы ощущаются на Российской и Истринской улицах Советского района. Всего отключения коснулись 9 домов.
Как заявили в мэрии Новосибирска, отключение - плановое. Однако устранить последствия аварии обещают к 20.00.
Причина отключения - повреждение на магистральном водоводе в доме №21 по улице Российской. Обслуживает этот участок федеральное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ).