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Posted 6 февраля 2022, 06:31

Published 6 февраля 2022, 06:31

Modified 17 сентября 2022, 07:07

Updated 17 сентября 2022, 07:07

Новосибирский Академгородок затопило после прорыва труб

Новосибирский Академгородок затопило после прорыва труб

6 февраля 2022, 06:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Как заявили в мэрии Новосибирска, отключение - плановое.

В новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы с холодной водой затопило несколько улиц. В домах отключено водоснабжение.

Авария случилась утром 6 февраля. Проблемы ощущаются на Российской и Истринской улицах Советского района. Всего отключения коснулись 9 домов.

Как заявили в мэрии Новосибирска, отключение - плановое. Однако устранить последствия аварии обещают к 20.00.

Причина отключения - повреждение на магистральном водоводе в доме №21 по улице Российской. Обслуживает этот участок федеральное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ).

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#Происшествия
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