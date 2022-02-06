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Posted 6 февраля 2022, 08:42

Published 6 февраля 2022, 08:42

Modified 17 сентября 2022, 07:07

Updated 17 сентября 2022, 07:07

Свыше 500 детей заразились COVID-19 за сутки в Новосибирской области

Свыше 500 детей заразились COVID-19 за сутки в Новосибирской области

6 февраля 2022, 08:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Госпитализированы 3 239 пациентов, из которых 206 - дети.

В Новосибирской области бушует пятая волна коронавируса. В регионе установлен очередной печальный рекорд. По данным оперштаба на утро 6 февраля выявлено за сутки 2 743 случая омикрона, в том числе у 518 несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии в НСО COVID-19 заболели уже 113 685 человек, из которых 14 094 - дети. Выздоровели 77 309 человек (+306 за сутки), скончались 4 712 новосибирцев (+15 за сутки).

Госпитализированы 3 239 пациентов, из которых 206 - дети. В реанимации 252 пациента, на ИВЛ 41 человек.

Бьет все рекорды и заболеваемость ОРВИ. За последние сутки простудились 10 115 новосибирцев.

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