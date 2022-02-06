Posted 6 февраля 2022, 05:33
Published 6 февраля 2022, 05:33
Modified 13 июня, 04:41
Updated 13 июня, 04:41
В голосовании за талисман Новосибирска лидирует орангутан Бату. Судя по данным на муниципальном портале, примат оторвался от медведицы.
Новосибирцы по-прежнему голосуют за символ новогодней столицы России в 2022 году. По данным на 6 февраля, в опросе приняли участие уже 87 338 человек. Голосуют как сибиряки, так и жители других городов.
Сейчас орангутан Бату набрал 41,19% голосов, следом идет снежный барс Саян (26,22%), на третьем месте манул Айша» (11,76%). При этом в интернете блогеры и политики развернули настоящую кампанию в поддержки обезьяны. Однако многие новосибирцы возмущены не честным голосованием.
В мэрии подведут итоги уже 7 февраля. Стоит отметить, что ранее власти заявили о возможности иметь сразу несколько талисманов в городе.