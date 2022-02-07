В Новосибирске непривитых сотрудников центра ГО и ЧС массово отстраняют от работы

Posted 7 февраля 2022, 07:48
Published 7 февраля 2022, 07:48
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
13 сотрудники госучреждения ГО и ЧС в Новосибирске были отстранены от работы без сохранения заработка из-за отказа поставить прививку от Covid-19.
Такое решение принял глава центра Александр Конев, сославшись на постановление главного санитарного врача Александра Щербатова, пишет Прецедент. В нем говорится, что бюджетная сфера должна пройти обязательную вакцинацию.
Оставшиеся без работы 11 сотрудников центра по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС решили судиться с Щербатовым. Среди истцов Светлана Сидорчук, которая из-за противопоказаний не поставила прививку. Но руководство не послушало врача и отстранило женщину от работы.
Еще один сотрудник центра Олег Погорелов считает, что госучреждение не указано в перечне сфер, которые коснулась обязательная вакцинация от коронавируса.
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