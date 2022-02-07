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Posted 7 февраля 2022, 07:48

Published 7 февраля 2022, 07:48

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

В Новосибирске непривитых сотрудников центра ГО и ЧС массово отстраняют от работы

7 февраля 2022, 07:48
Работники подали коллективный иск в суд.

13 сотрудники госучреждения ГО и ЧС в Новосибирске были отстранены от работы без сохранения заработка из-за отказа поставить прививку от Covid-19.

Такое решение принял глава центра Александр Конев, сославшись на постановление главного санитарного врача Александра Щербатова, пишет Прецедент. В нем говорится, что бюджетная сфера должна пройти обязательную вакцинацию.

Оставшиеся без работы 11 сотрудников центра по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС решили судиться с Щербатовым. Среди истцов Светлана Сидорчук, которая из-за противопоказаний не поставила прививку. Но руководство не послушало врача и отстранило женщину от работы.

Еще один сотрудник центра Олег Погорелов считает, что госучреждение не указано в перечне сфер, которые коснулась обязательная вакцинация от коронавируса.

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