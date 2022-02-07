В Новосибирске непривитых сотрудников центра ГО и ЧС массово отстраняют от работы

Оставшиеся без работы 11 сотрудников центра по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС решили судиться с Щербатовым. Среди истцов Светлана Сидорчук, которая из-за противопоказаний не поставила прививку. Но руководство не послушало врача и отстранило женщину от работы.