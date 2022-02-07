В Новосибирске объявлен режим «черного неба»

Posted 7 февраля 2022, 13:03
Published 7 февраля 2022, 13:03
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирске до 11 февраля объявлен режим "черного неба". Создается угроза скапливания в воздухе вредных примесей.
Синоптики сообщили о складывании в Новосибирске неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Предприятиям рекомендуется снизить выбросы в атмосферу.
Неблагоприятные метеоусловия сложились не только в столице Сибири, но и в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Там "черного неба" ввели до 9 февраля.