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Posted 7 февраля 2022, 13:03

Published 7 февраля 2022, 13:03

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске объявлен режим «черного неба»

7 февраля 2022, 13:03
Из-за слабого ветра в воздухе скапливаются и не рассеиваются вредные вещества.

В Новосибирске до 11 февраля объявлен режим "черного неба". Создается угроза скапливания в воздухе вредных примесей.

Синоптики сообщили о складывании в Новосибирске неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Предприятиям рекомендуется снизить выбросы в атмосферу.

Неблагоприятные метеоусловия сложились не только в столице Сибири, но и в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Там "черного неба" ввели до 9 февраля.

#Общество
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