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Posted 8 февраля 2022, 13:26

Published 8 февраля 2022, 13:26

Modified 17 сентября 2022, 07:07

Updated 17 сентября 2022, 07:07

Александр Карелин — один из самых узнаваемых политиков Новосибирска

Карелин Александр Александрович

8 февраля 2022, 13:26
Фото: narzur.ru. Александр Карелин — один из самых узнаваемых политиков Новосибирска
Знаменитый советский и российский борец Александр Карелин входит в число самых влиятельных и богатых людей Новосибирской области. Экс-чемпион и сенатор Новосибирской области, миллионер и предприниматель, он сделал успешную карьеру не только в спорте, но и в политике.

Состояние Карелина подсчитать трудно, но на высокие доходы указывает внушительный перечень активов спортсмена и его семьи.

Биография

Будущий суперчемпион советского и российского спорта родился и вырос в Новосибирске. Александр появился на свет 19 сентября 1967 года в семье шофера и госслужащей. И отец и мать мальчика были крупной комплекции, поэтому уже с детства Александр превосходил по физическим данным сверстников.

В детстве Александр занимался хоккеем и плаванием, но на любительском уровне. Только когда подростку исполнилось 13 лет, его заметил тренер местного спортивного общества Виктор Кузнецов, обративший внимание на физические параметры парня: рост 178 см и вес 78 кг. С этих пор Александр стал заниматься спортом профессионально и в 17 лет стал мастером спорта Советского Союза, а год спустя — чемпионом мира среди молодежи и мастером спорта международного класса.

Несмотря на очевидные спортивные успехи, парень не оставлял и учебу: в 1985 году он окончил Новосибирский автотранспортный техникум, прошел срочную службу в войсках МВД и после ее окончания поступил в институт физкультуры в Омске.

Позже Карелин окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ (в 2001 году). Одновременно защитил две диссертации в Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и получил степень доктора педагогических наук.

Спортивную карьеру Александр начинал с хоккея и плаванияСпортивную карьеру Александр начинал с хоккея и плавания
Спортивную карьеру Александр начинал с хоккея и плавания. Фото: karelin.ru

Карьера

Александр Карелин — один из самых узнаваемых новосибирских политиков. И хотя он никогда особо не был знаменит законотворческой деятельностью и работой с избирателями, популярностью в своем округе член Совфеда обязан спортивной карьере.

Спортивная карьера

Девять раз Карелин становился чемпионом мира, двенадцать раз — чемпионом Европы, трижды — золотым призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе. За всю спортивную карьеру он всего дважды потерпел поражения, а победу одержал в 887 поединках.

Карьера в спорте:

  • 1984 — победитель в первенстве РСФСР среди юношей;
  • 1985-1987 — победитель молодежного чемпионата мира и чемпионата Европы;
  • 1988 — олимпийский чемпион, присуждено звание «Заслуженный мастер спорта СССР»;
  • 1989-2000 — серия побед в международных соревнованиях, многократный чемпион СССР, России, Европы, мира, Олимпийских игр.

За выдающиеся спортивные заслуги в 1996 году борец получает звание Героя России. В 2002 году он признан Международной федерацией спортивной борьбы лучшим борцом греко-римской борьбы 20 века. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, не проигравший ни одной схватки в течение 13 лет.

Имеет звание Героя России. Один из самых богатых сенаторов РФИмеет звание Героя России. Один из самых богатых сенаторов РФ
Имеет звание Героя России. Один из самых богатых сенаторов РФ. Фото: karelin.ru

Политическая карьера

Политической деятельностью Александр Карелин увлекся еще в середине 90-х. Уже в 1996 году он являлся доверенным лицом Бориса Ельцина по Новосибирской области. Но политическая карьера спортсмена пошла в рост, когда он в 1999 году вошел в состав фракции «Единство — Единая Россия».

Карьера в политике:

  1. 1999 — депутат Госдумы Новосибирской области по Заельцовскому одномандатному округу.
  2. 2001 — избран членом Высшего совета партии «Единая Россия».
  3. 2003-2020 — депутат Госдумы РФ.
  4. 2020 — вошел в состав Совета Федерации, избран сенатором Законодательного собрания Новосибирской области.

В Госдуме Карелин выступал нечасто, еще реже участвовал в законотворческой деятельности, но авторитет фамилии и прежние спортивные заслуги делали его лицом партии «Единой России», что помогало продвигать различные федеральные инициативы.

Личное состояние

Карелин является крупным предпринимателем, владельцем нескольких предприятий строительной отрасли, пляжей, песчаных карьеров.

В задекларированной собственности Карелина:

  • жилой корпус площадью 584,3 кв. м;
  • пять домов, общей площадью 1348,7 кв. м;
  • собственная база отдыха площадью 92,2 кв. м;
  • два участка, относящихся к зоне особо охраняемых земель, площадью 32,515 кв. м;
  • участок для обслуживания дома — 3017 кв. м;
  • доля в участке под ИЖС площадью 11 987 кв. м;
  • пять автомобилей: ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-М-21 «Волга», Mini Cooper S, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz S350 4matic;
  • транспортные средства: автоприцеп МЗСА 817711, мотовездеход Yamaxa 660FWA, мотоцикл Harley-Davidson, мотовездеход Can-AM.

Всё это находится в личной собственности экс-депутата Госдумы. У его супруги, помимо этого, есть свое имущество: квартира площадью 182,9 кв. м, дом с хозблоком площадью 1051 кв. м и два автомобиля Mercedes-Benz G500 и Mini Cooper S.

Рейтинги

Еще в 2011 году, согласно отчету ЦИК, Карелин по доходам обогнал Дмитрия Медведева, который на тот момент был российский президентом. Тогда доход сибирского богатыря составил за год 4,3 миллиона рублей. С того времени доходы Карелина выросли вдвое.

В 2019 году Александр Александрович занял второе место в «золотой восьмерке» самых богатых депутатов Госдумы по Новосибирской области. При этом перечень имущества спортсмена и его супруги оказался весьма внушительным.

По данным отчета Госдумы, за 2019 и 2020 годы Карелин стал одним из самых богатых сенаторов РФ. В 2019 представитель Новосибирской области в Совфеде задекларировал годовой доход в размере 8 326 793 рубля, а в 2020 — 8 487 000 рублей. У его супруги доход за 2020 год составил 108 тысяч рублей.

Основатель общественного фонда «Карелин-Фонд»Основатель общественного фонда «Карелин-Фонд»
Основатель общественного фонда «Карелин-Фонд». Фото: karelin.ru

В этот же период Карелин входит в тройку лидеров топ-50 самых влиятельных персон Новосибирской области. Независимый рейтинг был составлен на основе данных о влиянии персоны на принятие решений в законодательной сфере Новосибирской области, вкладе в развитие предпринимательства, деловой и профессиональной репутации.

Общественная деятельность

Бывший чемпион большое внимание уделяет развитию спорта в Новосибирской области и в целом по России. Он один из идейных участников партийного проекта «Детский спорт», проектов «Олимпийцы — детям» и «Олимпийская эстафета».

Кроме этого, Карелин является послом ГТО, почетным членом бюро Объединённого мира борьбы, членом редакционного совета журнала «Спорт: экономика, право, управление». Экс-чемпион регулярно проводит различные мастер-классы и встречи с молодыми спортсменами во многих городах России.

Благотворительность

Карелин является основателем Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-Фонд». Организация существует с 1992 года: проводит ежегодные турниры по греко-римской борьбе «Приз Карелина», реализует проекты по развитию и популяризации олимпийских видов спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Фонд оказывает материальную и организационную помощь одаренным спортсменам, а также тренерам и ветеранам спорта, проводит ежегодные соревнования и турниры.

Награды

У экс-чемпиона и экс-депутата Госдумы Карелина обширный список спортивных наград и заслуженных званий. Среди них:

  • орден Дружбы народов и орден Почета;
  • орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени;
  • медаль Покрышкина;
  • Почетная грамота Президента России и благодарность Правительства РФ;
  • знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью»;
  • серебряный олимпийский орден Международного олимпийского комитета;
  • награды Международной федерации объединенных стилей борьбы FILA.

В 1998 году знаменитый спортсмен удостоился звания почетного гражданина Новосибирска.

Семья

У Александра Карелина образцовая семья. Политик и спортсмен в браке уже много лет и имеет трёх взрослых детей.

Супруга Ольга познакомилась со спортсменом еще в молодости и с тех пор обеспечивала Русскому Медведю надежный тыл и была опорой во всех его начинаниях. Свою жизнь она посвятила воспитанию детей, но сейчас Ольга стала владелицей своего бизнеса — бутика модной одежды в Новосибирске.

Все дети Карелина с детства увлекались спортом, хотя профессионально занялся спортивной карьерой только младший сын Иван. Парень занимается греко-римской борьбой, а по физическим параметрам даже превосходит своего отца. Старший сын Денис увлекается автогонками, но предпочел сделать карьеру в бизнесе. Сейчас он руководит собственным рестораном и является учредителем 16 компаний.

Дочь Василиса много лет отдала занятиям гимнастикой, но после нескольких травм решила оставить спорт. Девушка поступила на факультет управления и политики в МГИМО. Помимо этого, Василиса пробует себя в карьере фотомодели, фото девушки можно увидеть на страницах многих популярных журналов.

Александр Карелин в социальных сетях

Александр Александрович имеет аккаунты практически во всех популярных соцсетях, но не пользуется ими. Спортсмен зарегистрирован в Фейсбуке, Инстаграмме, Одноклассниках, а во Вконтакте на его имя заведена страница «Карелин-Фонд».

#Общество#Новосибирск#Александр Карелин
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