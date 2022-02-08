Карелин Александр Александрович

Posted 8 февраля 2022, 13:26
Published 8 февраля 2022, 13:26
Modified 17 сентября 2022, 07:07
Updated 17 сентября 2022, 07:07
Состояние Карелина подсчитать трудно, но на высокие доходы указывает внушительный перечень активов спортсмена и его семьи.
Будущий суперчемпион советского и российского спорта родился и вырос в Новосибирске. Александр появился на свет 19 сентября 1967 года в семье шофера и госслужащей. И отец и мать мальчика были крупной комплекции, поэтому уже с детства Александр превосходил по физическим данным сверстников.
В детстве Александр занимался хоккеем и плаванием, но на любительском уровне. Только когда подростку исполнилось 13 лет, его заметил тренер местного спортивного общества Виктор Кузнецов, обративший внимание на физические параметры парня: рост 178 см и вес 78 кг. С этих пор Александр стал заниматься спортом профессионально и в 17 лет стал мастером спорта Советского Союза, а год спустя — чемпионом мира среди молодежи и мастером спорта международного класса.
Несмотря на очевидные спортивные успехи, парень не оставлял и учебу: в 1985 году он окончил Новосибирский автотранспортный техникум, прошел срочную службу в войсках МВД и после ее окончания поступил в институт физкультуры в Омске.
Позже Карелин окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ (в 2001 году). Одновременно защитил две диссертации в Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и получил степень доктора педагогических наук.
Александр Карелин — один из самых узнаваемых новосибирских политиков. И хотя он никогда особо не был знаменит законотворческой деятельностью и работой с избирателями, популярностью в своем округе член Совфеда обязан спортивной карьере.
Девять раз Карелин становился чемпионом мира, двенадцать раз — чемпионом Европы, трижды — золотым призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе. За всю спортивную карьеру он всего дважды потерпел поражения, а победу одержал в 887 поединках.
Карьера в спорте:
За выдающиеся спортивные заслуги в 1996 году борец получает звание Героя России. В 2002 году он признан Международной федерацией спортивной борьбы лучшим борцом греко-римской борьбы 20 века. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, не проигравший ни одной схватки в течение 13 лет.
Политической деятельностью Александр Карелин увлекся еще в середине 90-х. Уже в 1996 году он являлся доверенным лицом Бориса Ельцина по Новосибирской области. Но политическая карьера спортсмена пошла в рост, когда он в 1999 году вошел в состав фракции «Единство — Единая Россия».
Карьера в политике:
В Госдуме Карелин выступал нечасто, еще реже участвовал в законотворческой деятельности, но авторитет фамилии и прежние спортивные заслуги делали его лицом партии «Единой России», что помогало продвигать различные федеральные инициативы.
Карелин является крупным предпринимателем, владельцем нескольких предприятий строительной отрасли, пляжей, песчаных карьеров.
В задекларированной собственности Карелина:
Всё это находится в личной собственности экс-депутата Госдумы. У его супруги, помимо этого, есть свое имущество: квартира площадью 182,9 кв. м, дом с хозблоком площадью 1051 кв. м и два автомобиля Mercedes-Benz G500 и Mini Cooper S.
Еще в 2011 году, согласно отчету ЦИК, Карелин по доходам обогнал Дмитрия Медведева, который на тот момент был российский президентом. Тогда доход сибирского богатыря составил за год 4,3 миллиона рублей. С того времени доходы Карелина выросли вдвое.
В 2019 году Александр Александрович занял второе место в «золотой восьмерке» самых богатых депутатов Госдумы по Новосибирской области. При этом перечень имущества спортсмена и его супруги оказался весьма внушительным.
По данным отчета Госдумы, за 2019 и 2020 годы Карелин стал одним из самых богатых сенаторов РФ. В 2019 представитель Новосибирской области в Совфеде задекларировал годовой доход в размере 8 326 793 рубля, а в 2020 — 8 487 000 рублей. У его супруги доход за 2020 год составил 108 тысяч рублей.
В этот же период Карелин входит в тройку лидеров топ-50 самых влиятельных персон Новосибирской области. Независимый рейтинг был составлен на основе данных о влиянии персоны на принятие решений в законодательной сфере Новосибирской области, вкладе в развитие предпринимательства, деловой и профессиональной репутации.
Бывший чемпион большое внимание уделяет развитию спорта в Новосибирской области и в целом по России. Он один из идейных участников партийного проекта «Детский спорт», проектов «Олимпийцы — детям» и «Олимпийская эстафета».
Кроме этого, Карелин является послом ГТО, почетным членом бюро Объединённого мира борьбы, членом редакционного совета журнала «Спорт: экономика, право, управление». Экс-чемпион регулярно проводит различные мастер-классы и встречи с молодыми спортсменами во многих городах России.
Карелин является основателем Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-Фонд». Организация существует с 1992 года: проводит ежегодные турниры по греко-римской борьбе «Приз Карелина», реализует проекты по развитию и популяризации олимпийских видов спорта и пропаганды здорового образа жизни.
Фонд оказывает материальную и организационную помощь одаренным спортсменам, а также тренерам и ветеранам спорта, проводит ежегодные соревнования и турниры.
У экс-чемпиона и экс-депутата Госдумы Карелина обширный список спортивных наград и заслуженных званий. Среди них:
В 1998 году знаменитый спортсмен удостоился звания почетного гражданина Новосибирска.
У Александра Карелина образцовая семья. Политик и спортсмен в браке уже много лет и имеет трёх взрослых детей.
Супруга Ольга познакомилась со спортсменом еще в молодости и с тех пор обеспечивала Русскому Медведю надежный тыл и была опорой во всех его начинаниях. Свою жизнь она посвятила воспитанию детей, но сейчас Ольга стала владелицей своего бизнеса — бутика модной одежды в Новосибирске.
Все дети Карелина с детства увлекались спортом, хотя профессионально занялся спортивной карьерой только младший сын Иван. Парень занимается греко-римской борьбой, а по физическим параметрам даже превосходит своего отца. Старший сын Денис увлекается автогонками, но предпочел сделать карьеру в бизнесе. Сейчас он руководит собственным рестораном и является учредителем 16 компаний.
Дочь Василиса много лет отдала занятиям гимнастикой, но после нескольких травм решила оставить спорт. Девушка поступила на факультет управления и политики в МГИМО. Помимо этого, Василиса пробует себя в карьере фотомодели, фото девушки можно увидеть на страницах многих популярных журналов.
Александр Александрович имеет аккаунты практически во всех популярных соцсетях, но не пользуется ими. Спортсмен зарегистрирован в Фейсбуке, Инстаграмме, Одноклассниках, а во Вконтакте на его имя заведена страница «Карелин-Фонд».