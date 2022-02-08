Карелин Александр Александрович

В детстве Александр занимался хоккеем и плаванием, но на любительском уровне. Только когда подростку исполнилось 13 лет, его заметил тренер местного спортивного общества Виктор Кузнецов, обративший внимание на физические параметры парня: рост 178 см и вес 78 кг. С этих пор Александр стал заниматься спортом профессионально и в 17 лет стал мастером спорта Советского Союза, а год спустя — чемпионом мира среди молодежи и мастером спорта международного класса.