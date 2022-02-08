Новосибирцы сообщили о незаконной передвижной АСЗ на улице Автогенной

Posted 8 февраля 2022, 11:16
Published 8 февраля 2022, 11:16
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Портал Atas.info уже сообщал о борьбе с незаконными мобильными АЗС, которую, как они утверждают, начали власти. Чиновники выходят в рейды и пытаются штрафовать владельцев нелегальных заправок, признавая, что те действую очень нагло - иногда они даже жалуются на представителей властей в прокуратуру.
Сегодня, 8 февраля, в сообществе АСТ-54 появилась жалоба жителей улицы Автогенной. Они рассказали, что по соседству с ними снова начала работать нелегальная автозаправка на базе автомобиля ЗИЛ.
Новосибирцев волнует, что бензин продают вблизи жилых домов. Они опасаются, что это может привести к пожару.