Новосибирцы сообщили о незаконной передвижной АСЗ на улице Автогенной

Портал Atas.info уже сообщал о борьбе с незаконными мобильными АЗС, которую, как они утверждают, начали власти. Чиновники выходят в рейды и пытаются штрафовать владельцев нелегальных заправок, признавая, что те действую очень нагло - иногда они даже жалуются на представителей властей в прокуратуру.