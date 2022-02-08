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Posted 8 февраля 2022, 17:38

Published 8 февраля 2022, 17:38

Modified 17 сентября 2022, 07:07

Updated 17 сентября 2022, 07:07

Приставов Новосибирска могут привлечь к уголовной ответственности из-за блокировки ТЦ

Приставов Новосибирска могут привлечь к уголовной ответственности из-за блокировки ТЦ

8 февраля 2022, 17:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Собственники торгового комплекса «Восток» планируют подавать иски о взыскании убытков, требуя уголовного наказания для судебных приставов, которые ранее приостановили работу ТЦ.

Как сообщает newizv.ru, служба судебных приставов в очередной раз опечатала двери торгового комплекса «Восток» в Новосибирске. Три года назад региональное отделение МЧС устраивало инспекцию торгового центра ежемесячно. По итогу таких проверок руководству ТЦ предстояло устранить 14 выявленных ведомством нарушений. Но владельцы торгового центра обратились в суд, чтобы обжаловать предписания о нарушениях. Дзержинский районный суд встал на сторону руководства ТЦ и объявил, что 13 из 14 нарушений были предъявлены на незаконных основаниях.

В 2022 году история повторилась. Сейчас два из трех корпусов торгового комплекса опечатаны. Из-за опустевших магазинов и различных заведений арендаторы и сотрудники несут убытки. Причиной наложения таких санкций на ТК опять выступило «неисполнение предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности». В ответ на такие действия приставов руководство предоставило результаты экспертизы, показавшей, что никаких нарушений не было выявлено.

Сотрудники ФССП опечатали даже те помещения, которые принадлежат другим собственникам, хотя против них не было никаких предписаний суда.

Представитель управляющей компании ТЦ Илья Николаенко заявил, что судебные приставы действуют незаконно — в их распоряжении находятся все необходимые экспертизы о состоянии противопожарной безопасности в «Востоке».

Николаенко придерживается мнения, что действия государственной службы идут вразрез с интересами населения Новосибирска.

Собственники ТК «Восток» решили попросить помощи у бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата. Уполномоченный по защите прав предпринимателей изучил все обстоятельства дела и установил, что права бизнеса нарушаются представителями региональной службы судебных приставов. На данный момент порядка двух тысяч арендаторов из-за закрытия корпуса не имеют доступа к своим рабочим местам.

Владельцы ТЦ также обратились в Следственный комитет РФ. Они считают, что действия УФССП необходимо признать противоправными.

Было установлено, что активистом, по заявлению которого в торговом центре проводились инспекции, оказался Евгений Митрофанов, руководитель НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей». Ранее он возглавлял Фонд защиты прав потребителей, который по решению Министерства юстиции РФ был добавлен в реестр НКО — иноагентов.

#Общество
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