Приставов Новосибирска могут привлечь к уголовной ответственности из-за блокировки ТЦ

Как сообщает newizv.ru, служба судебных приставов в очередной раз опечатала двери торгового комплекса «Восток» в Новосибирске. Три года назад региональное отделение МЧС устраивало инспекцию торгового центра ежемесячно. По итогу таких проверок руководству ТЦ предстояло устранить 14 выявленных ведомством нарушений. Но владельцы торгового центра обратились в суд, чтобы обжаловать предписания о нарушениях. Дзержинский районный суд встал на сторону руководства ТЦ и объявил, что 13 из 14 нарушений были предъявлены на незаконных основаниях.