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Posted 9 февраля 2022, 04:12

Published 9 февраля 2022, 04:12

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подтвердили COVID-19

9 февраля 2022, 04:12
Губернатору стало плохо 8 февраля.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Результатом тестирования он поделился на своей странице в Facebook. В сообщении также говорится, что заболевание проходит в легкой форме, температура больше не поднималась. Травников также предупредил, что на работу не выйдет, а все дела будет решать дистанционно.

Напомним, вчера губернатор отменил все мероприятия из-за подозрения на коронавирус. Стало известно, что он принял меры и ушел на самоизоляцию.

#Общество
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