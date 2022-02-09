У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подтвердили COVID-19

Posted 9 февраля 2022, 04:12
Published 9 февраля 2022, 04:12
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о положительном тесте на коронавирус.
Результатом тестирования он поделился на своей странице в Facebook. В сообщении также говорится, что заболевание проходит в легкой форме, температура больше не поднималась. Травников также предупредил, что на работу не выйдет, а все дела будет решать дистанционно.
Напомним, вчера губернатор отменил все мероприятия из-за подозрения на коронавирус. Стало известно, что он принял меры и ушел на самоизоляцию.