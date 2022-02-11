Posted 11 февраля 2022, 03:38
Published 11 февраля 2022, 03:38
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирск после сильных морозов придет резкое потепление до -9 градусов. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили новосибирцев о резкой смене температур.
Так, всю неделю сохранялись ночные морозы до -25 градусов. В четверг, 10 февраля, столбик термометра опустился до -34 мороза. Однако на смену холодным дням придет потепление.
Днем, 11 февраля температура воздуха опустится до -15…-17 градусов. Ночью будет до -23 градусов мороза. В этот день осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололед.
По данным сервиса, 12 февраля дневная температура сохранится в пределах -16 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -23…-25 градусов. В Новосибирской области будет еще холодней – там температура воздуха достигнет -34 градуса.
Дневная температура 13 февраля пойдет на спад – до -9…-13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ночью будет до -22…-24 градусов мороза.