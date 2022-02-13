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Posted 13 февраля 2022, 06:03

Published 13 февраля 2022, 06:03

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Частные дома на улице Никитина в Новосибирске снесли из-за новой 25-этажки

13 февраля 2022, 06:03
Территорию дома благоустроят.

Частные дома на улице Никитина в Новосибирске снесли из-за новой 25-этажки. Строительством займется компания «Серебряный бор».

Ранее на пересечении улиц Лескова и Никитина располагался частный сектор. Теперь, на этом месте построят дом в 26 этажей.

По плану в нем будет 336 квартир. Завершение строительства назначено до середины 2024 года. Известно, что на первых этажах разместят коммерческие магазины, а рядом с домом будет паркинг на 94 машино-место.

#Город
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