Posted 13 февраля 2022, 06:03
Published 13 февраля 2022, 06:03
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Частные дома на улице Никитина в Новосибирске снесли из-за новой 25-этажки. Строительством займется компания «Серебряный бор».
Ранее на пересечении улиц Лескова и Никитина располагался частный сектор. Теперь, на этом месте построят дом в 26 этажей.
По плану в нем будет 336 квартир. Завершение строительства назначено до середины 2024 года. Известно, что на первых этажах разместят коммерческие магазины, а рядом с домом будет паркинг на 94 машино-место.