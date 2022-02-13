В Новосибирской области 150 тысяч человек являются потенциальными банкротами

Posted 13 февраля 2022, 09:00
Published 13 февраля 2022, 09:00
Modified 17 сентября 2022, 07:09
Updated 17 сентября 2022, 07:09
В Новосибирской области около 150 тысяч человек являются потенциальными банкротами. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на информацию, предоставленную членом совета СРО НАПКА Григорием Галицких.
Вывод коллекторы сделали на основе сумм долга новосибирцев. Однако на практике далеко не каждый должник будет оформлять банкротство.
Управляющий директор ПКБ Павел Михмель заявил, что три из четырех должников причиной называют финансовые трудности. При этом лишь 3% хотят оформлять банкротство. Остальные либо выражают законное несогласие с суммой долга, либо готовы встречаться с кредиторами в суде.