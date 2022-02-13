В Новосибирской области 150 тысяч человек являются потенциальными банкротами

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель заявил, что три из четырех должников причиной называют финансовые трудности. При этом лишь 3% хотят оформлять банкротство. Остальные либо выражают законное несогласие с суммой долга, либо готовы встречаться с кредиторами в суде.