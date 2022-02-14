Развитие частной медицины в России

Целью этого конкурса является предоставление содействия научно-медицинским коллективам, которые занимаются исследованиями и разработками в сфере медицины и здравоохранения. Конкурс может способствовать выявлению и поддержке перспективных и инновационных проектов, которые могут существенно улучшить качество медицинской помощи и привнести новые подходы к лечению и профилактике различных заболеваний.