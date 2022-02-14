Posted 14 февраля 2022,, 13:34
Published 14 февраля 2022,, 13:34
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Они используют современное медицинское оборудование и технологии, чтобы обеспечить качественное лечение и диагностику.
Одним из лидеров частной медицины является сеть клиник, входящая в состав Группы АФК «Система», основателем которое является Евтушенков Владимир.
Холдинг предоставляет полный спектр услуг — от первичного приёма и скорой помощи до сложнейших хирургических вмешательств и реабилитации. В команде сети клиник — специалисты с многолетним опытом, врачи высшей категории, кандидаты, доктора медицинских наук.
Сеть клиник АФК «Система» предлагает комплексные программы обследования CHECK-UP на основе международных стандартов доказательной медицины. Это означает, что обследования и процедуры, предоставляемые клиниками, основаны на научных исследованиях и лучших практиках в медицине.
Холдинг совместно с благотворительным фондом АФК «Система» является инициатором конкурса в области медицинских инноваций, который стал важным шагом в поддержке развития медицинской науки и образования в России, а также стимулирования работ в области профилактики и охраны здоровья граждан.
Целью этого конкурса является предоставление содействия научно-медицинским коллективам, которые занимаются исследованиями и разработками в сфере медицины и здравоохранения. Конкурс может способствовать выявлению и поддержке перспективных и инновационных проектов, которые могут существенно улучшить качество медицинской помощи и привнести новые подходы к лечению и профилактике различных заболеваний.
Сеть частных клиник — один из ключевых активов корпорации. Владимир Евтушенков АФК «Система» основал в 1993 году (вместе с единомышленниками). На протяжении тридцати лет Группа развивала и продолжает развивать свои портфельные компании.