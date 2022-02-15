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Posted 15 февраля 2022, 09:40

Published 15 февраля 2022, 09:40

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Волонтеры привезли корм и соль для кабанов из заказника в Новосибирской области

15 февраля 2022, 09:40
Акция прошла в международный день помощи лесным зверям.

В минувшую пятницу, 11 февраля, в Новосибирской области отметили Международный день помощи лесным зверям. В честь такого праздника охотоведы регионального министерства природных ресурсов и экологии вместе с волонтерами отвезли в Мануйловский заказник около 5 тонн корма и соли для животных.

В заказник доставили 3 тонны кормов, 2 тонны соли, предназначенной лосям и кабанам, 6 кормушек и 16 скворечников. По словам директора ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» Владимира Елина, волонтеры ежегодно вносят огромный вклад в природоохранную деятельность. На этот раз они не только доставили корма и соль, но и разложили их в специально отведенных местах.

Охотоведы Новосибирской области, как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, в заказниках делают кормушки, солонцы, выкладывают сено и соль. Также они устраивают искусственные гнёзда, галечники и порхалища для птиц.

#Общество
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