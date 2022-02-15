Волонтеры привезли корм и соль для кабанов из заказника в Новосибирской области

В заказник доставили 3 тонны кормов, 2 тонны соли, предназначенной лосям и кабанам, 6 кормушек и 16 скворечников. По словам директора ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» Владимира Елина, волонтеры ежегодно вносят огромный вклад в природоохранную деятельность. На этот раз они не только доставили корма и соль, но и разложили их в специально отведенных местах.