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Posted 17 февраля 2022, 12:45

Published 17 февраля 2022, 12:45

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске прогнозируют порывистый ветер и снег

17 февраля 2022, 12:45
В пятницу температура поднимется до -4 градусов.

В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются порывистый ветер и снег. Об этом редакции Atas.info сообщили в мэрии со ссылкой на прогнозы Западно-Сибирского УГМС.

В пятницу, 18 февраля, облачная с прояснениями погода, ночью местами выпадет умеренный снег. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Ночная температура составит -11..-13°С. Днем воздух прогреется до -4..-6°С.

В субботу, 19 февраля, возможен небольшой снег, скорость и направление ветра не изменятся, но возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью -7..-9°С, днем всё те же -4..-6°С.

В воскресенье, 20 февраля, осадков не ожидается, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью похолодает до -11..-13°С, а в пригороде и вовсе до -14..-16°С. Дневная температура окажется на отметках -6..-8°С.

Все три дня на дорогах сохранится гололедица. Также возможен сход с крыш снега и наледи.

#Общество
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