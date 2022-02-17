В Новосибирске проходит акция «Снегоборцы-2022» по уборке частных дворов пенсионеров

Posted 17 февраля 2022, 09:55
Published 17 февраля 2022, 09:55
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирске с 14 февраля идет традиционная акция «Снегоборцы» штаба трудовых отрядов. Молодые люди помогают ветеранам и просто пенсионерам очищать от снега дворы частных домов.
В пятницу, 18 февраля, волонтеры выйдут на борьбу со снегом во дворах частного сектора Дзержинского района. Об этом редакции Atas.info сообщили в мэрии.
С начала акции добровольцы Дзержинского района вычистили десять дворов. На один адрес выходят от четырёх до восьми бойцов. Чтобы дождаться от них помощи, одиноким пенсионерам нужно обращаются в ТОС или районную администрацию.