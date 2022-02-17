В Новосибирской области разыскивают ушедшего из колонии осужденного Теньковского

Posted 17 февраля 2022, 09:28
Published 17 февраля 2022, 09:28
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирской области сотрудники ГУФСИН обратились за помощью к населению в поисках осужденного Дмитрия Теньковского. 45-летний мужчина в июне 2019 года самовольно ушел с участка колонии-поселения при новосибирской ИК-3.
В службе исполнения наказаний уточнили, что в колониях-поселениях осуждённые живут без охраны. Днем они могут свободно перемещаться в пределах колонии-поселения и носить гражданскую одежду, им разрешается иметь деньги и ценные вещи, чем и воспользовался Теньковский.
Последний раз разыскиваемого видели возле Заельцовского кладбища в августе 2020 года. Всех, кто о нем что-то знает, просят позвонить в ГУФСИН России по Новосибирской области по телефонам: 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30, 8-(383)- 252-15-45, 8-923-731-32-33.