В Новосибирской области разыскивают ушедшего из колонии осужденного Теньковского

В службе исполнения наказаний уточнили, что в колониях-поселениях осуждённые живут без охраны. Днем они могут свободно перемещаться в пределах колонии-поселения и носить гражданскую одежду, им разрешается иметь деньги и ценные вещи, чем и воспользовался Теньковский.