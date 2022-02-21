Масленица 2022 – когда начинается и какого числа сжигают чучело

При этом дата праздничной недели ежегодно меняется в зависимости от числа, когда будет Пасха исходя из церковного календаря. Среди традиций Масленицы – это хороводы, поедание блинов со сладостями, а также людям почти всегда предлагают залезть на вершину столба, на которую вешают разные ценности.