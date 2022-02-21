Масленица 2022 – когда начинается и какого числа сжигают чучело

Posted 21 февраля 2022, 09:55
Published 21 февраля 2022, 09:55
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Масленица в России в 2022 году начнется в последний день февраля – 28 числа. Она продлиться до 6 марта. Чучело будут сжигать в последний день праздника в воскресенье.
Масленичная неделя в этом году начнется в понедельник и закончится в понедельник, когда сожгут чучело. Праздник является традиционным – его всегда отмечают за неделю до Великого поста.
При этом дата праздничной недели ежегодно меняется в зависимости от числа, когда будет Пасха исходя из церковного календаря. Среди традиций Масленицы – это хороводы, поедание блинов со сладостями, а также людям почти всегда предлагают залезть на вершину столба, на которую вешают разные ценности.
Праздник считается народным славянским, а посвящен он проводам зимы и встрече весны, поэтому его проводят в промежутке между этими временами года.
Напомним, что с последнего дня Масленицы ожидаются выходные в честь Международного женского дня – с 6 по 8 марта. Однако перед этим работающим людей придется поработать по шестидневному графику.