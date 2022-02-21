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Posted 21 февраля 2022, 09:55

Published 21 февраля 2022, 09:55

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Масленица 2022 – когда начинается и какого числа сжигают чучело

21 февраля 2022, 09:55
Традиционный праздник Масленица в этом году будет открыт 28 февраля, а продлится он до 6 марта

Масленица в России в 2022 году начнется в последний день февраля – 28 числа. Она продлиться до 6 марта. Чучело будут сжигать в последний день праздника в воскресенье.

Масленичная неделя в этом году начнется в понедельник и закончится в понедельник, когда сожгут чучело. Праздник является традиционным – его всегда отмечают за неделю до Великого поста.

При этом дата праздничной недели ежегодно меняется в зависимости от числа, когда будет Пасха исходя из церковного календаря. Среди традиций Масленицы – это хороводы, поедание блинов со сладостями, а также людям почти всегда предлагают залезть на вершину столба, на которую вешают разные ценности.

Праздник считается народным славянским, а посвящен он проводам зимы и встрече весны, поэтому его проводят в промежутке между этими временами года.

Напомним, что с последнего дня Масленицы ожидаются выходные в честь Международного женского дня – с 6 по 8 марта. Однако перед этим работающим людей придется поработать по шестидневному графику.

#Общество
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