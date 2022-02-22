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Posted 22 февраля 2022, 11:16

Published 22 февраля 2022, 11:16

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

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Как узнать, где воевал участник ВОВ по фамилии на сайте «Память народа»

22 февраля 2022, 11:16
Фото: Павел Мирошников
Жители России часто интересуются – как найти ветерана, который участвовал в ВОВ – Atas.info публикует список сервисов

Люди часто задаются вопросом – как найти родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Однако это совсем не сложно, ведь для этого есть специальные сервисы.

«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция
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Первый вариант

Сервис «Память народа» – это самая популярная база данных в интернете со сведениями об участниках ВОВ. Здесь можно посмотреть даже награды и документы о ходе боевых действий. Нужно лишь выполнить следующие действия:

  1. Введите информацию о человеке в соответствующих полях, минимальные – это ФИО и дата рождения.
  2. Нажмите на кнопку «Найти», которая расположена ниже.
  3. ​​В открывшемся окне будут результаты запросы, основанные на данных, которые вы ввели.

Узнать подробную информацию можно при нажатии на определенного человека, в котором вы узнали вашего близкого.

На данном сервисе можно посмотреть сведения о месте и дате рождения, воинское звание и место службы. Также там могут быть перечислены награды, а если сохранились, то даже фотографии.

Второй вариант

Сайт «Подвиг народа» от Министерства обороны РФ – на нём тоэе есть большая база документов военных. Сюда заносится любая информация об участниках ВОВ.

Найти ветерана ВОВ по фамилии: сайты «Бессмертный полк», «Подвиг народа» - инструкция
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Человека можно отыскать таким образом:

  1. Зайти на главную страницу сайта
  2. Нажать на вкладку «Люди и награждения» наверху страницы.
  3. Ввести информацию о человеке.
  4. В открывшемся окне выбрать, сколько показать результатов от 10 до 100.
  5. Нажать кнопку «Искать».

Дальше появится список найденных людей – там можно увидеть год рождения, воинское звание, награды. Если зайти в карточку участника ВОВ, то можно посмотреть о нём более подробно.

Как выложить фото ветерана на сайте «Бессмертный полк» 2022: инструкция с картинками
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Третий вариант

Сайт «Победители» работает на базе ветеранов ВОВ, которые были живы на момент создания – 2005 год. Если человек умер, то информация на нем остается. Проект помогает людям находить друг друга и отыскивать участников войны.

Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов
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Пользователи могут там оставлять информацию об известных им участниках Великой Отечественной войны, чтобы упростить поиск другим. При этом данные доступны не только на территории России, но и в СНГ, Европе, США и Прибалтике.

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