Как узнать, где воевал участник ВОВ по фамилии на сайте «Память народа»

Posted 22 февраля 2022, 11:16
Published 22 февраля 2022, 11:16
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Люди часто задаются вопросом – как найти родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Однако это совсем не сложно, ведь для этого есть специальные сервисы.
Первый вариант
Сервис «Память народа» – это самая популярная база данных в интернете со сведениями об участниках ВОВ. Здесь можно посмотреть даже награды и документы о ходе боевых действий. Нужно лишь выполнить следующие действия:
Узнать подробную информацию можно при нажатии на определенного человека, в котором вы узнали вашего близкого.
На данном сервисе можно посмотреть сведения о месте и дате рождения, воинское звание и место службы. Также там могут быть перечислены награды, а если сохранились, то даже фотографии.
Второй вариант
Сайт «Подвиг народа» от Министерства обороны РФ – на нём тоэе есть большая база документов военных. Сюда заносится любая информация об участниках ВОВ.
Человека можно отыскать таким образом:
Дальше появится список найденных людей – там можно увидеть год рождения, воинское звание, награды. Если зайти в карточку участника ВОВ, то можно посмотреть о нём более подробно.
Третий вариант
Сайт «Победители» работает на базе ветеранов ВОВ, которые были живы на момент создания – 2005 год. Если человек умер, то информация на нем остается. Проект помогает людям находить друг друга и отыскивать участников войны.
Пользователи могут там оставлять информацию об известных им участниках Великой Отечественной войны, чтобы упростить поиск другим. При этом данные доступны не только на территории России, но и в СНГ, Европе, США и Прибалтике.