Почему мэрии Новосибирска пришлось выбивать долг из фрилансера через приставов

Posted 25 февраля 2022, 10:14
Published 25 февраля 2022, 10:14
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Мэрии Новосибирска пришлось выбивать из фрилансера 44 тысяч рублей. Почему это произошло, редакции Atas.info рассказали в службе судебных приставов.
Технический специалист не полностью выполнил работу по оплаченному заказу со стороны департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. После этого представитель чиновников подал иск в суд на 44-летнего специалиста с требованием вернуть деньги. Мужчину уведомили о начале исполнительного производства в личном кабинете портала «Госуслуги».
Фрилансер решил сдаться после того, как судебный пристав-исполнитель рассказал ему о возможных ограничениях. Специалист перевел добровольно деньги на счет департамента и предъявил квитанции о полном погашении долга, включая исполнительский сбор.