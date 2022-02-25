Почему мэрии Новосибирска пришлось выбивать долг из фрилансера через приставов

Технический специалист не полностью выполнил работу по оплаченному заказу со стороны департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. После этого представитель чиновников подал иск в суд на 44-летнего специалиста с требованием вернуть деньги. Мужчину уведомили о начале исполнительного производства в личном кабинете портала «Госуслуги».