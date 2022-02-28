Новосибирцев предупредили о возможных перебоях в работе телевизоров

Posted 28 февраля 2022, 20:24
Published 28 февраля 2022, 20:24
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Жителей Новосибирска предупредили о том, что радиоволны Солнца могут помешать нормальному приему телесигнала. Этому есть научный термин - солнечная интерференция, которая начала действовать на технику.
Как рассказали в мэрии, весенняя интерференция началась 22 февраля. Всего же такое явление наблюдается два раза в год. При этом никакого вреда здоровью это кратковременное явление не наносит. Технике оно тоже не вредит.
До 9 марта возможны кратковременные перебои, продолжительность которых может составить от нескольких секунд о 17 минут. Если после таких помех качество изображения долго не восстанавливается, следует перезагрузить телевизор или приставку. В крайнем случае можно заново провести настройку, через меню запустив автопоиск каналов.