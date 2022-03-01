«Найдены точки»: чего достигли на переговорах в Гомеле делегации России и Украины

Posted 1 марта 2022, 03:44
Published 1 марта 2022, 03:44
Modified 17 сентября 2022, 07:14
Updated 17 сентября 2022, 07:14
Делегацию РФ на переговорах возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский (Россияне помнят его на посту министра культуры. Прим.ред.) Также в делегации Александр Фомин - замминистра обороны и Андрей Руденко – замглавы МИДа. Украинскую делегацию возглавляет советник главы администрации президента Михаил Подоляк. Присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников и группа депутатов.
Переговоры начались с опозданием на сутки – только 28 февраля 2022. Делегация Украины добиралась в белорусский Гомель сложным маршрутом, через Польшу. Переговоры продлились пять часов.
Итоги первой встречи Владимир Мединский оценил сдержанно. «На переговорах делегаций России и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»,— сказал помощник российского президента. Теперь делегации вернутся для консультаций с руководителями стран.
Главный итог - стороны договорились о продолжении переговоров уже в ближайшие дни. Достигнута договоренность о новой встрече на польско-белорусской границе, подтвердил Владимир Мединский.
«Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения»,— прокомментировал итоги глава украинской делегации Михаил Подоляк. Прежде он назвал переговоры «тяжелыми», но «без каких-либо обязательных ультиматумов». И тоже подтвердил готовность ко второму раунду переговоров.
Президент РФ Владимир Путин в тот же день в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном потребовал «безусловного учета законных интересов России в сфере безопасности» в качестве условия мирного урегулирования.
«Признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», - перечислил условия Владимир Путина в беседе с французским президентом.
Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что переговоры не принесли нужного Украине результата.