atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2022, 03:44

Published 1 марта 2022, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 07:14

Updated 17 сентября 2022, 07:14

Помощник президента Владимир Мединский

«Найдены точки»: чего достигли на переговорах в Гомеле делегации России и Украины

1 марта 2022, 03:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Помощник президента Владимир Мединский
Итоги первой встречи на переговорах России и Украины 28 февраля 2022 оценили руководители делегаций. Обещан второй раунд переговоров. А Президент Владимир Путин озвучил условия мирного урегулирования, приемлемые для России.

Делегацию РФ на переговорах возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский (Россияне помнят его на посту министра культуры. Прим.ред.) Также в делегации Александр Фомин - замминистра обороны и Андрей Руденко – замглавы МИДа. Украинскую делегацию возглавляет советник главы администрации президента Михаил Подоляк. Присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников и группа депутатов.

Переговоры начались с опозданием на сутки – только 28 февраля 2022. Делегация Украины добиралась в белорусский Гомель сложным маршрутом, через Польшу. Переговоры продлились пять часов.

Итоги первой встречи Владимир Мединский оценил сдержанно. «На переговорах делегаций России и Украины найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»,— сказал помощник российского президента. Теперь делегации вернутся для консультаций с руководителями стран.

Главный итог - стороны договорились о продолжении переговоров уже в ближайшие дни. Достигнута договоренность о новой встрече на польско-белорусской границе, подтвердил Владимир Мединский.

«Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения»,— прокомментировал итоги глава украинской делегации Михаил Подоляк. Прежде он назвал переговоры «тяжелыми», но «без каких-либо обязательных ультиматумов». И тоже подтвердил готовность ко второму раунду переговоров.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном потребовал «безусловного учета законных интересов России в сфере безопасности» в качестве условия мирного урегулирования.

«Признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», - перечислил условия Владимир Путина в беседе с французским президентом.

Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что переговоры не принесли нужного Украине результата.

Карта военной спецоперации на Украине – хроника событий за 28 февраля опубликована на Atas.info.

Материалы по теме
Что творится на Украине после начала военной спецоперации 24 февраля 2022Переговоры России с Украиной: делегации встретятся в белорусском городе ГомелеКарта спецоперации на Украине от Минобороны РФ: хроника событий 1 марта
#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика