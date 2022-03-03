Сколько дней отдыхаем на 8 марта 2022: длинные выходные начнутся в воскресенье

Последние длинные выгодные в году – в ноябре. Начинаются они в День народного единства – 4 ноября (пятница), а завершатся в воскресенье 6 числа. Такой календарь выходных и праздничных дней на 2022 год Правительство РФ утвердило в сентябре прошлого года. Он предусматривает 247 рабочих дней и 118 выходных.