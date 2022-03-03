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Posted 3 марта 2022, 10:37

Published 3 марта 2022, 10:37

Modified 17 сентября 2022, 07:14

Updated 17 сентября 2022, 07:14

Сколько дней отдыхаем на 8 марта 2022: длинные выходные начнутся в воскресенье

Сколько дней отдыхаем на 8 марта 2022: длинные выходные начнутся в воскресенье

3 марта 2022, 10:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первые длинные выходные 2022 года начнутся в воскресенье – 6 марта. Производственный календарь предусматривает длинные выходные пять раз.

Международный женский день – государственный праздник в России. 8 марта – всегда нерабочий день. Но в 2022 году состоялся перенос выходного дня с субботы 5 марта на 7 марта – это понедельник. Таким образом, отдых продлится с воскресенья 6 марта по вторник - 8 число, включительно.

Причем в субботу 5 марта рабочий день сокращен на один час.

На праздничные выходные марта выпадает последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. Для православных верующих очень значим первый день Великого поста – понедельник 7 марта.

Эстафета длинных выходных продолжится на майские праздники. Отдыхать будем дважды по четыре дня. Сначала с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник). Выходные в честь Дня Победы начнутся в субботу 7 мая и продлятся до вторника 10 мая.

Длинные выходные в июне связаны с Днем России. Праздновать его будем с субботы 11 июня до понедельника 13 июня.

Последние длинные выгодные в году – в ноябре. Начинаются они в День народного единства – 4 ноября (пятница), а завершатся в воскресенье 6 числа. Такой календарь выходных и праздничных дней на 2022 год Правительство РФ утвердило в сентябре прошлого года. Он предусматривает 247 рабочих дней и 118 выходных.

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