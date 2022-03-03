Сводка Минобороны РФ от 3 марта о ходе спецоперации на Украине: последние новости

В ходе брифинга сообщили, что армия Российской Федерации продолжает принимать меры по обеспечению безопасности мирных жителей Украины. Известно, что подразделения украинских военных размещены вместе с техникой в кварталах Бородянки. Однако мирное население может безопасно покинуть поселок через специально выделенный коридор, который направлен в Берестянку. Уточняется, что российские военнослужащие никак не препятствуют выходу мирных жителей.