Сводка Минобороны РФ от 3 марта о ходе спецоперации на Украине: последние новости

Posted 3 марта 2022, 08:01
Published 3 марта 2022, 08:01
Modified 17 сентября 2022, 07:14
Updated 17 сентября 2022, 07:14
В ходе утреннего брифинга представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова 3 марта 2022 стало известно, что войска Вооруженных сил ЛНР продолжили наступательные действия. Армия уже вышла за рубеж Красного Лимана, Приволья, а также северной части Северодонецка. Их продвижение составило четыре километра.
Также сообщено, что подразделения вооруженных сил ДНР сузили кольцо окружения Мариуполя. При этом они взяли на контроль другие населенные пункты, а именно: Виноградное, Сартака и Водяное.
Вооруженные силы России продолжили успешные наступательные действия: они взяли под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Также Вооруженные Силы выровняли передний край, находящийся с подразделениями Донецкой Народной Республики. Был освобожден от националистических батальонов город Балаклея.
В ходе брифинга сообщили, что армия Российской Федерации продолжает принимать меры по обеспечению безопасности мирных жителей Украины. Известно, что подразделения украинских военных размещены вместе с техникой в кварталах Бородянки. Однако мирное население может безопасно покинуть поселок через специально выделенный коридор, который направлен в Берестянку. Уточняется, что российские военнослужащие никак не препятствуют выходу мирных жителей.
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара был выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. Его использовали СБУ для психологических операций против РФ. При этом жертв и разрушенных жилых домов из-за ударов нет.
«За все время спецоперации было поражено 1 612 объектов. Также уничтожены 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц военных спецмашин, а также 53 беспилотников» - сообщил в ходе брифинга Игорь Конашенков.