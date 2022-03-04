ESG: полезно или нет?

Несмотря на очевидный позитивный эффект, многие управленцы сходятся во мнении, что для реализации ESC необходимо тщательное планирование и реализация, чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия и максимально использовать возможности, которые предоставляет ESG. Это включает в себя обучение и подготовку персонала, обеспечение достаточного финансирования, а также развитие регулятивной и инфраструктурной базы для поддержки ESG-инициатив.