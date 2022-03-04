ESG: полезно или нет?

Posted 4 марта 2022,, 07:05
Published 4 марта 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Многие крупные российские предприятия давно примкнули к числу передовых международных компаний, применяющих принципы ответственного отношения к природе, управлению и обществу в целом. В их рядах — АФК «Система». Это многопрофильная инвестиционная корпорация, действующая в различных отрослях экономики от телекоммуникаций до деревообработки.
Сторонником ESG является основатель компании Владимир Евтушенков. Экс-глава «Системы», был центральной фигурой в процессах применения ESG-принципов (Экология, Социальная ответственность и Корпоративное управление) в работе компании и ее активов.
При его участии был реализован ряд проектов в соответствии с концепцией устойчивого развития. Владимир Евтушенков инициировал активное применение новаторских технологий, целью которых было уменьшение негативного экологического следа от работы компании. Управленец был инициатором программ по оптимизации использования ресурсов и увеличению энергоэффективности в структурных подразделениях компании.
В области социальной ответственности АФК «Система» приняла ряд ключевых обязательств. В числе приоритетов была забота о здоровье и благополучии работников, обеспечение безопасности рабочих мест, а также разработка и реализация образовательных и социальных программ для сотрудников и их семей.
Предприниматель также уделил внимане вопросам корпоративного управления. Он стал двигателем процесса внедрения международных стандартов в практику корпоративного управления и этичного ведения бизнеса.
Также бизнесмен способствовал повышению устойчивости компании и ее открытости, а также укреплению ее международного авторитета.
Несмотря на очевидный позитивный эффект, многие управленцы сходятся во мнении, что для реализации ESC необходимо тщательное планирование и реализация, чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия и максимально использовать возможности, которые предоставляет ESG. Это включает в себя обучение и подготовку персонала, обеспечение достаточного финансирования, а также развитие регулятивной и инфраструктурной базы для поддержки ESG-инициатив.