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Posted 4 марта 2022,, 07:05

Published 4 марта 2022,, 07:05

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

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ESG: полезно или нет?

4 марта 2022, 07:05
Фото: 1MI
ESG стандарты представляют собой сложный инструмент, который может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для экономики России. Однако считается, что сложившийся глобальный тренд, в конечном счете, способствует прогрессу. Так ли это — разбираемся в материале.

Многие крупные российские предприятия давно примкнули к числу передовых международных компаний, применяющих принципы ответственного отношения к природе, управлению и обществу в целом. В их рядах — АФК «Система». Это многопрофильная инвестиционная корпорация, действующая в различных отрослях экономики от телекоммуникаций до деревообработки.

Сторонником ESG является основатель компании Владимир Евтушенков. Экс-глава «Системы», был центральной фигурой в процессах применения ESG-принципов (Экология, Социальная ответственность и Корпоративное управление) в работе компании и ее активов.

При его участии был реализован ряд проектов в соответствии с концепцией устойчивого развития. Владимир Евтушенков инициировал активное применение новаторских технологий, целью которых было уменьшение негативного экологического следа от работы компании. Управленец был инициатором программ по оптимизации использования ресурсов и увеличению энергоэффективности в структурных подразделениях компании.

В области социальной ответственности АФК «Система» приняла ряд ключевых обязательств. В числе приоритетов была забота о здоровье и благополучии работников, обеспечение безопасности рабочих мест, а также разработка и реализация образовательных и социальных программ для сотрудников и их семей.

Предприниматель также уделил внимане вопросам корпоративного управления. Он стал двигателем процесса внедрения международных стандартов в практику корпоративного управления и этичного ведения бизнеса.

Также бизнесмен способствовал повышению устойчивости компании и ее открытости, а также укреплению ее международного авторитета.

Несмотря на очевидный позитивный эффект, многие управленцы сходятся во мнении, что для реализации ESC необходимо тщательное планирование и реализация, чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия и максимально использовать возможности, которые предоставляет ESG. Это включает в себя обучение и подготовку персонала, обеспечение достаточного финансирования, а также развитие регулятивной и инфраструктурной базы для поддержки ESG-инициатив.

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