Как мебельщики Новосибирской области отреагировали на закрытие IKEA

- Я в этом деле работаю не первый десяток лет. И подобное мы уже проходили. Мы работали в этом бизнесе еще до открытия IKEA. Поэтому я знаю, как было до них, что происходило при открытии, как происходил отток, как шел возврат клиентов через три-четыре года. В сложившейся ситуации будем адаптироваться к новым реалиям в течение двух-трех месяцев.