Как мебельщики Новосибирской области отреагировали на закрытие IKEA

Posted 4 марта 2022, 07:01
Published 4 марта 2022, 07:01
Modified 17 сентября 2022, 07:16
Updated 17 сентября 2022, 07:16
В Новосибирской области немало собственных производителей мебели. Они работают как под заказ, так и выпускают продукцию в серийное производство. Конкурировать с мощным гипермаркетом всегда было непросто, находили свои ниши, что позволяло держаться на плаву. Теперь ситуация изменилась.
- Ждем, что прибавится клиентов, - уверена хозяйка небольшого деревообрабатывающего предприятия в Бердске Ирина. - Мы готовы к такому повороту событий. Увеличим количество сотрудников, расширим производственные площади, ассортимент. Давно уже перешли на отечественные комплектующие, они дешевле.
У хозяина мебельной фабрики "Клен" Алексея аналогичное мнение.
- Я в этом деле работаю не первый десяток лет. И подобное мы уже проходили. Мы работали в этом бизнесе еще до открытия IKEA. Поэтому я знаю, как было до них, что происходило при открытии, как происходил отток, как шел возврат клиентов через три-четыре года. В сложившейся ситуации будем адаптироваться к новым реалиям в течение двух-трех месяцев.
У сотрудников "Папы Карло" из Бердска другое мнение.
- IKEA специализировалась на поточной мебели, а мы делаем под заказ. Мы условные конкуренты, но IKEA многим людям нравится, почему бы и нет? В любом случае присутствие на рынке такого мощного конкурента заставляет держать себя в тонусе.
Напомним, шведская компания вслед за другими иностранными производителями прекратила сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине.