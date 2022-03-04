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Posted 4 марта 2022, 07:01

Published 4 марта 2022, 07:01

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Как мебельщики Новосибирской области отреагировали на закрытие IKEA

Как мебельщики Новосибирской области отреагировали на закрытие IKEA

4 марта 2022, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Закрытие IKEA жители Новосибирской области восприняли по-разному. Кто-то даже не обратил внимание на эту новость, немало и тех, кто устремился в последний день за покупками, немало не задумываясь о том, что руководство гипермаркета приняло такое решение в поддержку санкций против России.

В Новосибирской области немало собственных производителей мебели. Они работают как под заказ, так и выпускают продукцию в серийное производство. Конкурировать с мощным гипермаркетом всегда было непросто, находили свои ниши, что позволяло держаться на плаву. Теперь ситуация изменилась.

- Ждем, что прибавится клиентов, - уверена хозяйка небольшого деревообрабатывающего предприятия в Бердске Ирина. - Мы готовы к такому повороту событий. Увеличим количество сотрудников, расширим производственные площади, ассортимент. Давно уже перешли на отечественные комплектующие, они дешевле.

У хозяина мебельной фабрики "Клен" Алексея аналогичное мнение.

- Я в этом деле работаю не первый десяток лет. И подобное мы уже проходили. Мы работали в этом бизнесе еще до открытия IKEA. Поэтому я знаю, как было до них, что происходило при открытии, как происходил отток, как шел возврат клиентов через три-четыре года. В сложившейся ситуации будем адаптироваться к новым реалиям в течение двух-трех месяцев.

У сотрудников "Папы Карло" из Бердска другое мнение.

- IKEA специализировалась на поточной мебели, а мы делаем под заказ. Мы условные конкуренты, но IKEA многим людям нравится, почему бы и нет? В любом случае присутствие на рынке такого мощного конкурента заставляет держать себя в тонусе.

Напомним, шведская компания вслед за другими иностранными производителями прекратила сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине.

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