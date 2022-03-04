Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 4 марта 2022

Главные события произошли на охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты под контроль Вооруженными Силами России еще 28 февраля. Но в ночь на 4 марта патруль Росгвардии был обстрелян украинской диверсионной группой из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами станции. Ответным огнем огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, диверсанты подожгли корпус. Пожарными расчетами возгорание было ликвидировано.