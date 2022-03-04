Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 4 марта 2022

Posted 4 марта 2022, 03:31
Published 4 марта 2022, 03:31
Modified 17 сентября 2022, 07:16
Updated 17 сентября 2022, 07:16
Также читайте на Atas.info: Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 5 марта 2022.
Передовые части Народной милиции ЛНР и подразделения российской армии встретились в поселке Новоайдар 3 марта. Подразделения подошли к населенному пункту с юга и севера. Видео опубликовано Министерством обороны РФ.
Населенные пункты Сладкая Балка, Петровское, Синяя гора, Шевченковское, Благовещенка, Ильченково, Новопрокоповка, Очереватая взяты под контроль подразделениями Вооруженных Сил РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 3 марта 2022 на брифинге.
Населенные пункты Красновка и Новокрасновка заняты группировкой войск ДНР.
Также опубликовано видео продвижения российских частей в Киевской области. На кадрах видно, как российская бронетехника проезжает по шоссе на территорию Полесского района.
Минобороны РФ сообщает о прибытии на Украину наемников из других государств. Уже известно о прибытии 200 наемников из Хорватии. «Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн», - заявил Игорь Конашенков.
Что происходило в ходе спецоперации 4 марта, Минобороны сообщило на брифинге.
Главные события произошли на охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Город Энергодар и Запорожская АЭС были взяты под контроль Вооруженными Силами России еще 28 февраля. Но в ночь на 4 марта патруль Росгвардии был обстрелян украинской диверсионной группой из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами станции. Ответным огнем огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, диверсанты подожгли корпус. Пожарными расчетами возгорание было ликвидировано.
«Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Войска ЛНР наступают на Краматорск. Подразделения ДНР продвинулись на 8 км. Сжимается кольцо вокруг Мариуполя и взят под контроль завод Ленина.
Войска Российской Федерации взяли под контроль пункты Верхняя Криница, Заря, Комсомольское, Новополтавка, Камыш, Чистополье, Тружнево.
Днем ранее Минобороны РФ сообщило точные цифры потерь – число убитых и раненых - в частях ВС РФ и среди подразделений ВСУ за первую неделю спецоперации по демилитаризации Украины.
3 марта в Беловежской Пуще прошел второй раунд мирных переговоров между делегациями России и Украины. О чем удалось договориться на переговорах – в материале Atas.info.