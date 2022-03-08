Чем закончились переговоры России и Украины 7 марта 2022 в Беловежской пуще

Результаты третьего этапа мирных переговоров России и Украины разочаровали руководителя российской делегации. Помощник президента Владимир Мединский рассказал, что российская сторона привезла конкретные предложения и договоры, но ни один документ не был подписан. «Украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Подписать что-то не смогла на месте. Наши ожидания от переговоров не оправдались, но переговоры будут продолжены»,— цитирует Владимира Мединского «Коммерсантъ».