Большегрузам запретят въезд в Новосибирск весной – разрешены лишь девять улиц и шоссе

Ограничение касается грузовиков с нагрузкой на ось более 6 т; и с нагрузкой на ось более 7 т, перевозящих бетон, железобетонные изделия, железнодорожные контейнеры и другие технологические грузы. Ограничено движение и самоходной техники: экскаваторов, автокранов и проч.