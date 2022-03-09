atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2022, 11:11

Published 9 марта 2022, 11:11

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Большегрузам ограничат въещд в Новосибирск весной

Большегрузам запретят въезд в Новосибирск весной – разрешены лишь девять улиц и шоссе

9 марта 2022, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. Большегрузам ограничат въещд в Новосибирск весной
Тяжелым грузовикам ограничивается въезд на дороги общего пользования местного значения в Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022. Мэрия но опубликовала список девяти улиц и магистралей, по которым большегрузам разрешат ездить.

В список улиц, на которые не распространяется ограничение движения большегрузного транспорта, вошли: ул. Хилокская; ул. Петухова; ул. Мира; ул. Ватутина и ул. Большевистская. Допустимо движение тяжелых грузовиков и по трем шоссе: Советскому, Бердскому и Старому. А также по Бугринскому мосту.

На остальных дорогах Новосибирска вводится временное весеннее ограничение движения большегрузов с 4 апреля по 22 мая 2022. Решение принято в целях сохранения покрытия городских дорог в неблагоприятных условиях сибирской весны.

Ограничение касается грузовиков с нагрузкой на ось более 6 т; и с нагрузкой на ось более 7 т, перевозящих бетон, железобетонные изделия, железнодорожные контейнеры и другие технологические грузы. Ограничено движение и самоходной техники: экскаваторов, автокранов и проч.

Материалы по теме
Контейнеровоз провалился в яму на дороге в НовосибирскеОпасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской областиБукву «Z» на общественном транспорте объяснил мэр Новосибирска
#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика