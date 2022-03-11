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Posted 11 марта 2022, 06:02

Published 11 марта 2022, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Бесконтактная оплата смартфоном: как расплачиваться SberPay и Мир Pay

Бесконтактная оплата смартфоном: как расплачиваться SberPay и Мир Pay

11 марта 2022, 06:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Медиахолдинг 1Mi.
Как теперь оплачивать покупки СберПэй на смартфонах Xiaomi, Samsung, iPhone. Названы системы бесконтактных платежей, которые продолжат работать в России после отключения Google Pay и Apple Pay - подробнее в материале «atas.info».

В марте 2022 года россиян отключили от систем Google Pay и Apple Pay, которые позволяли с комфортом оплачивать покупки онлайн и офлайн бесконтактно через NFC на смартфоне. Ещё несколько лет назад, будучи на пике популярности рынок заполонили гаджеты с технологией беспроводной передачи данных (NFC). Она позволяла владельцам части телефонов на Android и iPhone не держать при себе наличные деньги и банковские карты. Все привыкли к подобным удобствам оплаты и не хотели бы их лишаться.

В связи с ограничением в России систем Google Pay и Apple Pay перечисляем несколько отечественных аналогов.

  • SberPay - Сбербанк Пэй: работает в России с картами этого банка. Сервис работает с картой МИР, а подключить систему можно в мобильном приложении «Сбербанка», либо на официальном сайте в иконке «Настройки» - «Оплата телефоном SberPay». После станет доступна оплата покупок одним касанием.
  • Мир Pay – государственная российская платёжная система. Работает на базе смартфонов на Android и IOS, если есть карта «Мир». Исключение составляют карты банков, попавших под санкции, сообщает Минцифра Новосибирской области.

Также в России и Беларуси продолжает работать корейская система Samsung Pay. Однако она доступна только для владельцев одноимённых смартфонов.

Напомним, ранее несколько российских банков начали оформлять карты «Мир» с китайской платёжной системой UnionPay, которая работает в 185 странах мира.

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#Технологии
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