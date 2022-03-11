Бесконтактная оплата смартфоном: как расплачиваться SberPay и Мир Pay

В марте 2022 года россиян отключили от систем Google Pay и Apple Pay, которые позволяли с комфортом оплачивать покупки онлайн и офлайн бесконтактно через NFC на смартфоне. Ещё несколько лет назад, будучи на пике популярности рынок заполонили гаджеты с технологией беспроводной передачи данных (NFC). Она позволяла владельцам части телефонов на Android и iPhone не держать при себе наличные деньги и банковские карты. Все привыкли к подобным удобствам оплаты и не хотели бы их лишаться.