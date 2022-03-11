Бояться ли новосибирцам санкций против российских банков?

Posted 11 марта 2022, 12:56
Published 11 марта 2022, 12:56
Modified 17 сентября 2022, 07:16
Updated 17 сентября 2022, 07:16
Какие банки попали под санкции? Что грозит их клиентам? Пострадают ли физлица? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашей статье.
Еще 24 февраля Западом был анонсирован первый пакет мер против российской экономики. Первыми пострадали крупнейшие банки страны: ряд учреждений попали в так называемый черный список SDN, что фактически парализовало их работу за рубежом. Затем банки были отключены от системы SWIFT, а буквально на днях приостановлена работа с картами Visa и MasterCard за рубежом. Каждый день анонсируется какой-то новый запрет, в связи с чем представителям банков приходится давать комментарии своим клиентам о новых схемах работы, о принятых изменениях и коррективах.
Прежде всего, тревожатся вкладчики. В последнее время все больше россиян доверяет банкам в деле сохранения и приумножения своих средств. В 2020 году объем депозитных средств в российских банках составил свыше 30 триллионов рублей. Причем граждане доверяют кредитным учреждениям не только рубли, но и валюту. В условиях резко возникшего кризиса вкладчики ожидаемо кинулись снимать деньги со счетов. В Сети то и дело можно увидеть, какие огромные очереди граждане простаивают в банковских отделениях с целью снять наличные.
Эксперты и аналитики не рекомендуют закрывать депозиты, так как они приносят хоть какие-то доходы в то время, когда инфляция растет и покупательная способность денег продолжает снижаться.
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин:
«Большинство банков сейчас, в условиях резкого увеличения ключевой ставки, подняли проценты по вкладам и кредитам. Стремясь удержать клиентов, некоторые, даже крупные банки стали предлагать вклады по акции с процентной ставкой по уровню или даже выше ключевой. Просто брать и снимать свои деньги нерационально. Никто банковские вклады не экспроприирует – это уже совсем запредельная мера, которую невозможно даже представить. Сейчас не 1990-е в банковской сфере, и на все вклады распространяется страхование от АСВ (Агентства по страхованию вкладов). В этих условиях вкладчикам рационально подумать о переоформлении вкладов. Можно рассмотреть возможность закрыть досрочно депозиты, даже потеряв начисленные проценты, и открыть новые вклады по новой ставке намного выше прежней».
Эксперты во все времена отмечали, что в условиях нестабильной экономики не стоит хранить деньги в одной валюте – будь то рубли или доллары, так как серьезно увеличиваются риски потерь. В идеале специалисты рекомендуют сформировать портфель сбережений из трех частей – рубли, доллары, евро. Хотя, к примеру, позиции евро и доллара существенно пошатнулись в пандемию коронавируса, зато укрепились японские йены и швейцарские франки. Также финансисты советуют хранить сбережения в ценных и долговых бумагах.
Главной причиной, по которой россияне сейчас опасаются оставлять свои депозиты в банках, является недостаточная степень доверия отечественным кредитным учреждениям. Отчасти это отголоски 90-х годов, когда у советских граждан в одночасье сгорели все сбережения на накопительных счетах, страховых вкладах и пр.
Чтобы успокоить россиян, о бесперспективности такого сценария публично высказались главные специалисты государственного банковского сектора.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:
«Никаких оснований нет для такого рода беспокойств. Во-первых, это невозможно юридически. Гражданский кодекс и банковское законодательство не позволяет вводить такие ограничения. Во-вторых, в этом нет абсолютно никакой необходимости, поскольку в банковской системе все нормально с фондированием».
С главой ЦБ согласны и другие аналитики. Так, экономист Олег Абелев отметил, что сейчас банки не заинтересованы в оттоке средств из глобальной банковской системы, поэтому ни о каком моратории на вклады или заморозке речи не идет.
«Если предположить, что некоторую часть сбережений граждан конфискуют, это сразу приведёт к массовому оттоку всех средств граждан из банков, а заменить эти деньги будет нечем, особенно если принять во внимание, что в связи с санкциями у российских финансовых структур возможности зарубежного финансирования ограничены», – отметил эксперт.
Под санкции Запада попал ряд крупнейших банков России: «Совкомбанк», ВТБ, «Новикомбанк», «Открытие», а также «Сбербанк» и еще некоторые учреждения.
Первые четыре сейчас находятся в списке SDN. Это так называемый черный список банков, подразумевающий полную заморозку долларовых активов в США, запрет любых транзакций на американском рынке.
«Сбербанк» попал в другой список – CAPTA. Это означает, что ограничения накладываются на корреспондентские счета банка, по ним не будут проходить платежи. Но активы банка в США не заблокированы, и отдельные сделки с американскими компаниями возможны.
«Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и Московский кредитный банк тоже затронуты санкциями. Они называются секторальными. Речь идет о запрете привлекать средства на рынке США. «Промсвязьбанк» ограничен в проведении валютных транзакций.
Несколькими днями позже Запад отключил от международной системы SWIFT банк «Россия», ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ. Это значит, что серьезно пострадали процессы международных платежей, нарушились экспортные поставки, увеличилась стоимость импорта и многое другое.
В начале марта стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard приостанавливают деятельность в России. Банки уже сообщили своим клиентам, что карты Visa и MasterCard российского выпуска продолжают работать без ограничений, как обычно, до окончания своего срока действия. А вот рассчитаться ими на зарубежных сайтах (при онлайн-шопинге), увы, не получится. Не примут их и при офлайн-платежах за границей. Также нельзя будет картами Visa и MasterCard оплатить с помощью Apple Pay, Google Pay и других сервисов.
Руководители всех банков, затронутых санкциями США и ЕС, сразу же выпустили публичное обращение к клиентам, в котором заявили, что санкции были ожидаемы, поэтому все необходимые меры для бесперебойной работы предприняты заранее.
Так, все 79 отделений «Сбербанка», функционирующих в Новосибирске, открыты и работают в штатном режиме. Также доступны все сервисы, онлайн-платежи, выдача наличных.
«Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. «Сбербанк» обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», – отметили в правлении банка.
«Газпромбанк» входит в тройку крупнейших банков России. И в Новосибирске у него открыто 9 отделений. Все они также работают без ограничений, несмотря на санкции.
«Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица – клиенты банка – имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам», – отмечают в пресс-службе организации.
В Новосибирской области более 40 точек обслуживания ВТБ. На данный момент ограничений в их работе нет.
«На территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме», – отметили в банке.
В «Открытии» заверили, что санкции не оказывают значимого влияния на работу банка.
«Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. При необходимости мы задействуем дополнительные инструменты, предоставленные Банком России для обеспечения непрерывности деятельности», – говорится в сообщении кредитной организации.
Более 20 филиалов и отделений «Совкомбанка» открыто в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба банка, очередей в отделениях не наблюдается, все работает в штатном режиме.
«Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов», – говорится в обращении организации.
В 2000 году «Промсвязьбанк» открыл первый филиал в сибирской столице. С тех появилось еще 4 дополнительных офиса. Как отмечает руководство ПСБ, «санкции не влияют на бесперебойную работу банка».
В 2020 году в Новосибирске открылось первое и пока единственное отделение по адресу: Писарева, 32. На сегодняшний день филиал работает по стандартному графику. Как отмечают в банке, все меры по защите от санкционных ограничений были приняты заранее.