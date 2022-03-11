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Posted 11 марта 2022, 08:24

Published 11 марта 2022, 08:24

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

11 марта 2022, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Медиахолдинг1Mi.
За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 1 139 новосибирцев, из которых 213 детей.

На 11 марта в Новосибирской области выявили 1 139 случаев COVID-19. Скончались за сутки ещё 14 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

«Скончались мужчины в возрасте: 64 года, 65 лет, 68 лет, 71 год, 72 года, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 79 лет, 85 лет, 87 лет, 90 лет, 94 года», - уточняет оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом болели 242 829 жителей региона, включая 34 966 детей. За сутки инфекцию выявили у 213 несовершеннолетних.

При этом всего выздоровели 200 391 пациент – за прошедшие сутки 10 113 человек. Умерли 5 141 человек с COVID-19.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах Новосибирской области находятся на лечении 2 300 пациентов, в том числе 55 детей. В реанимации 260 человек, из которых на ИВЛ 31 пациент.

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