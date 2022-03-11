В Новосибирской области скончалась 94-летняя женщина с COVID-19

«Скончались мужчины в возрасте: 64 года, 65 лет, 68 лет, 71 год, 72 года, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 79 лет, 85 лет, 87 лет, 90 лет, 94 года», - уточняет оперштаб.