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Posted 12 марта 2022, 02:46

Published 12 марта 2022, 02:46

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 12 марта 2022

12 марта 2022, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Войска ДНР продвинулись на 8 км, российские военные - на 11 км.

Войска Донецкой народной Республики продвинулись еще на 8 километров во время спецоперации в Украине. Вместе с российскими военными они взяли под контроль Новоандреевку, Кириловку, Благодатное.

ВС России вышли на рубеж Новодонецкое – Новомайорское – Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ. В том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса; один С-300, один – «Бук М-1» и один – «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла».

Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы.

Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам. Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях. Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины».

#Политика
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