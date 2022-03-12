atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2022, 03:35

Published 12 марта 2022, 03:35

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Железнодорожники провели в Новосибирске акцию в поддержку спецоперации в Украине

12 марта 2022, 03:35
Участники акции наклеили на куртки букву Z.

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция в поддержку вооруженных сил России, которые проводят спецоперацию в Украине. Новость появилась на официальном сайте.

Под лозунгом «Своих не бросаем» на пироне собрались около сотни сотрудников РЖД. Они украсили куртки георгиевскими ленточками и наклейками с буквой Z, а в руках несли флаги России.

Перед участниками выступили с призывами сплотиться в это непростое для страны время. Спикеров встречали аплодисментами.

Напомним, после 24 февраля, когда стартовала спецоперация, в городе заметили машины с буквами Z. Затем появились автоколонны. К акции присоединился общественный транспорт города. А на здании правительства и мэрии загорелись окна в виде буквы Z.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика