Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России

Posted 13 марта 2022, 10:58
Published 13 марта 2022, 10:58
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
Пользователи Instagram останутся без аккаунтов уже с 00:00 в понедельник 14 марта. Роскомнадзор блокирует самую популярную в стране социальную сеть на фоне происходящего в Украине.
Ведомство отключает Instagram из-за материалов, которые призывали к насилию против российской армии. Напомним, ранее Meta Platforms Inc разрешила пользователям из нескольких стран публиковать подобные посты.
Россиянам дали 48 часов для переноса своих фото и видео из интернет-платформы. Стоит отметить, что на январь 2021 года соцсеть охватывала 56 миллионов подписчиков из России.
Напомним, Роскомнадзор разослал письма владельцам профилей в Инстаграме, где напомнил о существовании «ВКонтакте» и «Одноклассников». Также многие знаменитости сообщили о переходе в телеграмм-канал.