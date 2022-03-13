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Posted 13 марта 2022, 10:58

Published 13 марта 2022, 10:58

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России

Когда заблокируют Instagram - день и час отключения в России

13 марта 2022, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Роскомнадзор напомнил россиянам, когда отключат Instagram. Решение о блокировки приняли из-за материалов, указывающих на «геноцид».

Пользователи Instagram останутся без аккаунтов уже с 00:00 в понедельник 14 марта. Роскомнадзор блокирует самую популярную в стране социальную сеть на фоне происходящего в Украине.

Ведомство отключает Instagram из-за материалов, которые призывали к насилию против российской армии. Напомним, ранее Meta Platforms Inc разрешила пользователям из нескольких стран публиковать подобные посты.

Россиянам дали 48 часов для переноса своих фото и видео из интернет-платформы. Стоит отметить, что на январь 2021 года соцсеть охватывала 56 миллионов подписчиков из России.

Напомним, Роскомнадзор разослал письма владельцам профилей в Инстаграме, где напомнил о существовании «ВКонтакте» и «Одноклассников». Также многие знаменитости сообщили о переходе в телеграмм-канал.

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