Меньше 1000 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области за сутки

Сегодня стало известно о смерти 16 пациентов с COVID-19. Среди них мужчины в возрасте: 52 года, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 72 года, 73 года, 77 лет, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 45 лет, 65 лет, 65 лет, 82 года, 82 года, 83 года, 93 года.