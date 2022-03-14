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Posted 14 марта 2022, 02:30

Published 14 марта 2022, 02:30

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области

Водитель погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Новосибирской области

14 марта 2022, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дальнобойщики на грузовиках Scania не поделили трассу и столкнулись.

В ночь на 14 марта в Новосибирской области погиб водитель грузовика Scania при столкновении с другой фурой на трассе Р-254 «Иртыш». Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла около 01:15 часа ночи недалеко от Убинского района. Мужчина за рулём фуры Scania на 1198-м км трассы Р-254 «Иртыш» выехал на встречку и врезался в другой Scania.

В результате ДТП погиб один из водителей. Второго госпитализировали с различными травмами.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

#Происшествия
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