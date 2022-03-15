Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022

Напомним, что украинские военные 14 марта нанесли удар ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по центру Донецка. Ракета была сбита, но при падении ее фрагментов погибли 20 человек и еще 28 пострадало. «Украинская ракета «Точка-У» попала в памятник Тарасу Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке.