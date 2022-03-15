Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022

Posted 15 марта 2022, 02:52
Published 15 марта 2022, 02:52
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
Войска ДНР прорвали оборону украинских националистов, и заняли населенный пункт Пантелеймоновка, а также вышли на рубеж Верхнеторецкая - Новоселовка-2, сообщил на брифинге Минобороны РФ 15 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков.
Вечером 14 марта, российские ВДВ захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорской. Захвачено 10 противотанковых ракетных комплексов «Javelin», производства США и другое иностранное вооружение.
За сутки авиацией и ПВО России сбито 16 воздушных целей: самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины, вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных аппаратов, 6 из них - «Байрактар ТБ-2».
Напомним, что украинские военные 14 марта нанесли удар ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по центру Донецка. Ракета была сбита, но при падении ее фрагментов погибли 20 человек и еще 28 пострадало. «Украинская ракета «Точка-У» попала в памятник Тарасу Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке.
В ответ на удар украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка, Вооруженные Силы РФ примут меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 14 марта 2022, официальный представитель Игорь Конашенков.
Минобороны РФ призывает граждан Украины, работающих на таких предприятиях, и жителей близлежащих жилых домов, покинуть опасные зоны.
На территории завода «Антонов» под Киевом был уничтожен склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, огонь по подразделениям российских войск велся с его площадок.