Новосибирский геймер рассказал, где дёшево собрать игровой компьютер

«Сейчас компьютерщикам из многого выбирать не приходится. Из-за последних событий цены на всё подскочили, особенно на видеокарты и процессоры. Раньше компоненты можно было купить до 50 тысяч, а сейчас их стоимость перевалила за 100 тысяч рублей. В данный момент нам остаётся только надеяться на лучшее и собирать ПК у китайцев», - сказал специалист.