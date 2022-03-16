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Posted 16 марта 2022, 07:10

Published 16 марта 2022, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

COVID-19 заболели 529 человек в Новосибирской области на 16 марта

COVID-19 заболели 529 человек в Новосибирской области на 16 марта

16 марта 2022, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области спадает суточная заболеваемость COVID-19.

На 16 марта 2022 года в Новосибирской области за сутки медики выявили всего 529 заболевших COVID-19 людей. Также подтвердили смерть 14 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 246 519 случаев коронавируса, включая у 35 498 детей. При этом умерли с начала пандемии 5 208 человек. За минувшие сутки скончались 14 человек. Это мужчины в возрасте 55 лет, 74 года, 79 лет, 85 лет и женщины в возрасте 48 лет, 51 год, 60 лет, 61 год, 62 года, 66 лет, 76 лет, 80 лет, 85 лет, 93 года.

Медики сняли с контроля 225 387 пациентов. За сутки больничный лист закрыли 905 сибирякам.

В инфекционных стационарах находятся на сегодняшний день 1 816 пациентов, включая 45 детей. В реанимации - 212 человек, из которых на ИВЛ – 33 пациента.

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