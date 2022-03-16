Призыв из запаса 2022: до какого возраста призывают военнообязанных в России

Эксперты считают, что в случае объявления всеобщей мобилизации в России в первую очередь будет призван оплачиваемый резерв. Это молодые люди, которые проходят подготовку в военных учебных заведениях или воинских частях. Далее мобилизуют первый разряд запаса — в первую очередь тех, кто за последние два года проходил подготовку на военных сборах.