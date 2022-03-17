Как изменились цены на продукты за 10 лет в Новосибирске – сыр и творог для богачей

В последние дни жителей Новосибирской области волнует дефицит сахара, а также повышение на него цен. Люди массово скупают рафинад в супермаркетах, оставляя за собой пустые полки. В разговоре с Atas.info менеджеры магазинов рассказали о незначительном подорожании продукта, а судя по недавнему мониторингу статистов, сахар стоит 69 рублей за килограмм. Как оказалось цена в нашем регионе выгоднее, чем у в Перми (75 рублей), Белгороде (почти 90 рублей), Воронеже (79) и Уфе (71). В Карелии и Красноярске его нет в наличии, либо данные отсутствуют.