Масочный режим планируют отменить в Новосибирской области

Posted 17 марта 2022, 04:19
Published 17 марта 2022, 04:19
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
В Новосибирской области 21 марта станет известно когда планируют отменить масочный режим. Ранее это предложение выдвинул губернатор региона Андрей Травников.
Решение о снятии ряда ограничений по коронавирусу в регионе примет оперативный штаб, заседание которого состоится 21 марта. Сам же губернатор считает, что режим повышенной готовности отменять пока рано.
Известно, что с 18 марта в Новосибирской области перестанут требовать QR-код при посещении кинотеатров и других культурных учреждений. Также при заселении в гостиницу.
Отметим, по данным Роспотребнадзора с 7 по 13 марта в регионе фиксируется повышенный эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Выявлено всего 14 702 случая заболевания.