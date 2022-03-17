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Posted 17 марта 2022, 04:19

Published 17 марта 2022, 04:19

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Масочный режим планируют отменить в Новосибирской области

Масочный режим планируют отменить в Новосибирской области

17 марта 2022, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить постановление об отмене масочного режима.

В Новосибирской области 21 марта станет известно когда планируют отменить масочный режим. Ранее это предложение выдвинул губернатор региона Андрей Травников.

Решение о снятии ряда ограничений по коронавирусу в регионе примет оперативный штаб, заседание которого состоится 21 марта. Сам же губернатор считает, что режим повышенной готовности отменять пока рано.

Известно, что с 18 марта в Новосибирской области перестанут требовать QR-код при посещении кинотеатров и других культурных учреждений. Также при заселении в гостиницу.

Отметим, по данным Роспотребнадзора с 7 по 13 марта в регионе фиксируется повышенный эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Выявлено всего 14 702 случая заболевания.

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