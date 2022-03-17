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Posted 17 марта 2022, 09:24

Published 17 марта 2022, 09:24

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

В Новосибирской области скончалась 26-летняя женщина с COVID-19

В Новосибирской области скончалась 26-летняя женщина с COVID-19

17 марта 2022, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 458 новосибирцев, а скончались 12 человек.

На 17 марта 2022 года в Новосибирской области COVID-19 заразились 458 человек. Статистику по суточной смертности и заболеваемости привёл региональный оперативный штаб.

В четверг стало известно о смерти 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе 26-летняя женщина, а также сибирячки в возрасте 68 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 86 лет, 88 лет. Ещё скончались мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 73 года, 96 лет.

«Всего от коронавируса в регионе умерли 5 220 человек», - уточняет оперштаб.

С начала пандемии медики поставили диагноз COVID-19 246 977 жителям Новосибирской области. Зарегистрировано было 35 610 случаев заболевания среди детей. За сутки заразились инфекцией 112 несовершеннолетних.

225 733 пациента полностью выздоровели (+346 за сутки). Однако в инфекционных стационарах продолжат проходить лечение 1 711 пациентов, включая 38 детей. В реанимациях лежат 201 человек, из которых 28 на ИВЛ.

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