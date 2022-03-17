В Новосибирской области скончалась 26-летняя женщина с COVID-19

В четверг стало известно о смерти 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе 26-летняя женщина, а также сибирячки в возрасте 68 лет, 81 год, 83 года, 84 года, 86 лет, 86 лет, 88 лет. Ещё скончались мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 73 года, 96 лет.