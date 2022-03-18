Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 18 марта 2022

Ранее Минобороны России сообщило, что российская авиация не наносила ударов по наземным целям в городской черте блокированного Мариуполя. Здание театра в центре Мариуполя никогда не рассматривалось в качестве цели, с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан. Театр взорвали боевики нацбатальона «Азов», заявляет Минобороны РФ.