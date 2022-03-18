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Posted 18 марта 2022, 02:43

Published 18 марта 2022, 02:43

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 18 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 18 марта 2022

18 марта 2022, 02:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
90% территории ЛНР взяты под контроль войсками республики, при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ, сообщило Минобороны РФ на брифинге 18 марта. Подразделения ЛНР уничтожают разрозненные группы националистов на окраинах населенного пункта Рубежное.

Вооруженные Силы РФ наступают в ДНР в северном направлении и продвинулись на 16 км. За сутки взяты Золотая Нива, Пречистовка, Новодонецкое.

В Мариуполе силы ДНР, при поддержке российских Вооруженных Сил окружили националистов в центре города и ведут бои, сообщил на брифинге Минобороны РФ 18 марта 2022, генерал-майор Игорь Конашенков..

Подразделения российских ВДВ, приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области. Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений, на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты.

Всего с 24 февраля в ходе спецоперации уничтожены: 183 беспилотника, 1406 танков и бронемашин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 артиллерийских орудий минометов.

Днем ранее войска Российской Федерации вели наступление, продвинулись за день на 10 км, и взяли населенные пункты Пречистовка и Новомайорское, сообщалось на вечернем брифинге Минобороны РФ 17 марта 2022.

За день сбиты в воздухе: украинский вертолет Ми-24 у населенного пункта Белки, поражены пять беспилотных аппаратов, среди них «Байрактар ТБ-2».

Авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины. В том числе: установку реактивной системы залпового огня, 3 командных пункта, 6 складов боеприпасов, удары нанесены по 14 местам скопления военной техники.

Утром 17 марта было известно, что войска ЛНР продолжают наступление в городе Северодонецк. Подразделения ДНР ведут бой в населенном пункте Марьинка.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская авиация не наносила ударов по наземным целям в городской черте блокированного Мариуполя. Здание театра в центре Мариуполя никогда не рассматривалось в качестве цели, с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан. Театр взорвали боевики нацбатальона «Азов», заявляет Минобороны РФ.

Из Мариуполя по гуманитарным коридорам выходят мирные жители. Вооруженные силы РФ за сутки, помогли эвакуировать 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, сообщили в Минобороны России 17 марта.

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