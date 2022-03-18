Начали раздавать оружие: жительница Одессы рассказала о ситуации в Украине

«Мы боимся только наших военных. Недавно всем начали раздавать оружие. То есть оно может оказаться в руках любого хулигана или больного человека. К тому же, получать его можно без документов, а если по паспорту, то становишься военнообязанным тут же – это никому не нужно. Кроме того, в деревнях и посёлках участились случаи мародёрства. Неизвестные личности обносят пустующие дома и квартиры».