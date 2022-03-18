Навруз Байрам 2022 – какого числа и традиции мусульманского праздника

Навруз Байрам встречают по обычаю в кругу семьи и друзей. Он празднуется во многих мусульманских странах, при этом в некоторых из них не является выходным днём. 21 марта принято играть в народные настольные игры, а также делиться весёлыми историями во время праздничного ужина.